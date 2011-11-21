2 курсовые по психологии. Приватно для И. Питя

$64
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Завершен2 заявки165 просмотров

психология

темы согласованы

планы на согласовании до 31.10

обе работы до 15.11

1 работа до 8.11

2 работа до 15.11

объемы по 30-35 страниц, не больше

поля 3,2,2,2 ссылки подстрочные, нумерация сквозная, номер вверху по центру

обязательное наличие таблиц, графиков, схем, цифр

выборка не менее 12 человек

анти не меньше 85%

цена 2000 р всего WMR по факту

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
14 лет назад
$65
15 дней
Работы выполнены на высоком уровне, хорошая экспериментальная часть. Мои очередные +10 баллов
Моя очередная "десятка". Безупречный заказчик! Спасибо.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
14 лет назад
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