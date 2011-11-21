Тема диплома:Экономическое обоснование разработки бизнес-плана на примере предприятия ООО Ногинский комбинат строительных изделий. Сделать на основании имеющихся данных в прикреплении, 1 и 2 глава изменить с использованием современной литературы 2007-2011 года.Основной упор на 3 ...
2 курсовые по психологии. Приватно для И. Питя
психология
темы согласованы
планы на согласовании до 31.10
обе работы до 15.11
1 работа до 8.11
2 работа до 15.11
объемы по 30-35 страниц, не больше
поля 3,2,2,2 ссылки подстрочные, нумерация сквозная, номер вверху по центру
обязательное наличие таблиц, графиков, схем, цифр
выборка не менее 12 человек
анти не меньше 85%
цена 2000 р всего WMR по факту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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