Диплом бизнес-план. Приватно для margarita_kostis

$163
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Завершен2 заявки127 просмотров

задание и требования прикреплены

ОПФ-ИП

объем не менее 80 страниц

анти не ниже 85%

план на согласовании

вся работа до 1 декабря с учетом всех правок

сдача работы частями по согласованному графику

цена 5000 р (аннотация,диплом, речь, раздатка в ворде не более 10 стр)

презентация по требованию оплачивается отдельно

оплата по факту Сбербанк РФ

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$164
30 дней
Очень хороший материал, понятые расчеты и оригинальные предложения.
Данному заказчику я могу поставить только высшую оценку. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад