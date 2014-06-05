Тема диплома:Экономическое обоснование разработки бизнес-плана на примере предприятия ООО Ногинский комбинат строительных изделий. Сделать на основании имеющихся данных в прикреплении, 1 и 2 глава изменить с использованием современной литературы 2007-2011 года.Основной упор на 3 ...
Диплом бизнес-план. Приватно для margarita_kostis
задание и требования прикреплены
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