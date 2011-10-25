Отчет по практике (юриспруденция)

Решила изменить свой отзыв после того как выслушала ряд оскорблений в свой адрес. Плохой опыт тоже опыт. Но с данным автором я больше сотрудничать не буду.Очень пожалела что с ним связалась. Попросила дополнить работу на 2 страницы более подробной информацией,в ответ "предоставьте скан,я вам не верю,вы хотите дописать и выдать за работу другого студента", "вы за 700 р много хотите", "я узнаю кто заказчица спрошу сколько вы с нее содрали", "да вы кто, просто посредник". После этого решила после получения правок сама все дополнить у меня пропало все желание далее общаться с данным человеком. После того как человек получил оплату, он выставил оплаченную работу на сайте без моего согласия. Надеюсь это только мне не повезло так