Тема диплома:Экономическое обоснование разработки бизнес-плана на примере предприятия ООО Ногинский комбинат строительных изделий. Сделать на основании имеющихся данных в прикреплении, 1 и 2 глава изменить с использованием современной литературы 2007-2011 года.Основной упор на 3 ...
Отчет по практике (юриспруденция)
задание прикреплено, срок 28.10 до 16.00 по МСК
цена 500 р. сбербанк , wmr
объем 10 страниц текста
анти 85%, допускается цитирование закона
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