Курсовая работа по УПП

тема работы: особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних

По Учебно методическому комплексу туда входят вопросы:

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних.

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершенно-летних. Отдача несовершеннолетних под присмотр. Выделение дел о не-совершеннолетних в отдельное производство. Порядок вызова подозре-ваемого, обвиняемого.

Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предва-рительном следствии и в судебном разбирательстве, его права и обязанно-сти. Участие законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном заседании. Права и обязанно-сти законных представителей. Участие педагога в допросе несовершенно-летнего обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель его участия. Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолет-него с применением принудительных мер воспитательного воздействия, порядок принятия такого решения. Удаление несовершеннолетнего из зала судебного заседания.

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в от-ношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспита-тельного воздействия или с направлением в специальное изолированное учреждение для несовершеннолетних.