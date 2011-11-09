Курсовая работа по КАХД

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Завершен6 заявок215 просмотров

Нужна курсовая работа по комплексному анализу хозяйственной деятельности.

Данные можно брать любой организации, но название организации должно быть именно ООО «Елена»

Курсовую работу выполнять строго по шаблону курсовой работы (см. вложение).

Введение – коротко о предприятии самое главное.

Нужно заполнить таблицы в шаблоне, после каждой таблицы - краткий анализ.

В конце - пояснительная записка и рекомендации предприятию по развитию.

Из методички:

Курсовая работа должна иметь следующую структуру:

1. Титульный лист (просто пустой лист).

2. Содержание работы, где указываются номера страниц глав и параграфов работы.

3. Введение.

4. Основное содержание курсовой работы должно быть подразделено на главы, включающими в себя два - три параграфа, освещающих основные направления исследования. Главам присваиваются порядковые номера, параграфам нумерация присваивается в пределах главы;

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

7. Приложения (нужно приложить бух. отчетность за 2 года - 2010 и 2009).

Курсовая работа должна иметь сквозную нумерацию страниц, начиная с титульного листа, при этом на титульном листе номер страницы не проставляется.

Общий объем курсовой работы (не считая приложений) должен составлять не менее 25 листов формата А4 (210 х 297мм).

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Называйте цены и сроки.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$45
5 дней
Большое спасибо Марине - сделала большую, сложную курсовую работу с большим объемом непростых расчетов! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Артем новый для меня заказчик, но очень порадовал быстрой оплатой за работу! Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад