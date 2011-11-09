Курсовая работа по КАХД

Нужна курсовая работа по комплексному анализу хозяйственной деятельности.

Данные можно брать любой организации, но название организации должно быть именно ООО «Елена»

Курсовую работу выполнять строго по шаблону курсовой работы (см. вложение).

Введение – коротко о предприятии самое главное.

Нужно заполнить таблицы в шаблоне, после каждой таблицы - краткий анализ.

В конце - пояснительная записка и рекомендации предприятию по развитию.

Из методички:

Курсовая работа должна иметь следующую структуру:

1. Титульный лист (просто пустой лист).

2. Содержание работы, где указываются номера страниц глав и параграфов работы.

3. Введение.

4. Основное содержание курсовой работы должно быть подразделено на главы, включающими в себя два - три параграфа, освещающих основные направления исследования. Главам присваиваются порядковые номера, параграфам нумерация присваивается в пределах главы;

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

7. Приложения (нужно приложить бух. отчетность за 2 года - 2010 и 2009).

Курсовая работа должна иметь сквозную нумерацию страниц, начиная с титульного листа, при этом на титульном листе номер страницы не проставляется.

Общий объем курсовой работы (не считая приложений) должен составлять не менее 25 листов формата А4 (210 х 297мм).

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Называйте цены и сроки.