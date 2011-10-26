Отчет по практике - защита от радиоактивности

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Закрыт1 заявка194 просмотра

Предмет: радиоактивность

Тема: Защита от радиоактивности

Вид работы: отчет по практике

Требования:

см. вложение

Объем: 25-30 стр

Срок: 4 ноября

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

crisnadezhda
Надежда 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$18
7 дней
Надежда взялась за работу и пропала, в итоге ни работы, ни даже извинений. Заказ провален полностью.

Заявки фрилансеров

crisnadezhda
Надежда 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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