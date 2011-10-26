Диплом по праву

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Тема: Издательский договор.

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Текст дипломной работы выполняется на листах формата А4 со следующими размерами полей: левое – 3,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце в рамке углового штампа.

Объем 60-70 страниц.

Срок выполнения 2-3 недели.

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Прошу указывать цену и возможный срок выполнения.

14 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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