Дипломная работа. Маркетинг

Тема: "Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности организации на основе связи с покупателями".

Бизнес: ювелирная компания.

Объем - 60-70 стр.

Структура - 3 главы, естественно, введение и заключение.

1 глава - 40% от общего объема, т.е. около 25-30 стр. Теоретическая. Теория и методология проблемы.

2 глава - про компанию. Около 20 стр.2.1 - общая характеристика компании. 2.2 - Характеристика компании в привязке к теме и проблемы компании.

3 глава - решение выявленных проблем и эффективность предложенных вариантов. Около 15 стр.

Для начала от вас нужен план первой главы (сам план и краткое описание пунктов, чтоб можно было одобрить план и выбрать исполнителя. Необходимо предоставить, на основе чего план составляли( книга, электронный источник и т.д.) для согласований.

По запросу - предоставлю пояснения, информацию о компании и требования.