тема работы: особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних По Учебно методическому комплексу туда входят вопросы: Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних. ...
Дипломная работа. Маркетинг
Тема: "Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности организации на основе связи с покупателями".
Бизнес: ювелирная компания.
Объем - 60-70 стр.
Структура - 3 главы, естественно, введение и заключение.
1 глава - 40% от общего объема, т.е. около 25-30 стр. Теоретическая. Теория и методология проблемы.
2 глава - про компанию. Около 20 стр.2.1 - общая характеристика компании. 2.2 - Характеристика компании в привязке к теме и проблемы компании.
3 глава - решение выявленных проблем и эффективность предложенных вариантов. Около 15 стр.
Для начала от вас нужен план первой главы (сам план и краткое описание пунктов, чтоб можно было одобрить план и выбрать исполнителя. Необходимо предоставить, на основе чего план составляли( книга, электронный источник и т.д.) для согласований.
По запросу - предоставлю пояснения, информацию о компании и требования.
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