Реферат по правоведению

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок212 просмотров

Нужен реферат по правоведению.

Тема: Рассмотрение хозяйственных споров предприятий Арбитражными судами.

План:

а) Система органов арбитражного суда и их компетенция;

б) Стороны арбитражного суда;

в) Подведомственность хозяйственных споров Арбитражному суду;

г) Предъявление иска и возбуждения производства по делу в Арбитражном суде;

д) Разрешение хозяйственных споров в Арбитражном суде;

е) Порядок исполнения и пересмотра решений Арбитражного суда;

Практические задания 1 и 2 (см.вложение).

Объем -20-25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Грамотная работа, большое спасибо! Работа выполнена на высоком уровне и точно в срок.
Артем порядочный заказчик, четкое задание своевременная оплата. А что еще важно для исполнителя. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад