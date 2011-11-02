Нужен реферат по правоведению.

Тема: Рассмотрение хозяйственных споров предприятий Арбитражными судами.

План:

а) Система органов арбитражного суда и их компетенция;

б) Стороны арбитражного суда;

в) Подведомственность хозяйственных споров Арбитражному суду;

г) Предъявление иска и возбуждения производства по делу в Арбитражном суде;

д) Разрешение хозяйственных споров в Арбитражном суде;

е) Порядок исполнения и пересмотра решений Арбитражного суда;

Практические задания 1 и 2 (см.вложение).

Объем -20-25 листов. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

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Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.