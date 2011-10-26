Диплом Строительство

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Учебная дисиплина "Строительство"

Вид работы "Диплом"

Тема работы "организация движения на улицах Новорязанское шоссе и Маршала Полубоярова с устройством подземной парковки"

Содержание работы "Имею все необходимые чертежи и материалы".

Примерное кол-во страниц 80

указывайте цену в рублях и срок

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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