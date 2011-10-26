тема работы: особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних По Учебно методическому комплексу туда входят вопросы: Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних. ...
Диплом Строительство
Учебная дисиплина "Строительство"
Вид работы "Диплом"
Тема работы "организация движения на улицах Новорязанское шоссе и Маршала Полубоярова с устройством подземной парковки"
Содержание работы "Имею все необходимые чертежи и материалы".
Примерное кол-во страниц 80
указывайте цену в рублях и срок
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