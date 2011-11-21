Рефераты

$23
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Завершен6 заявок215 просмотров

Задание прикреплено

технология питания (введение в специальность)

цена за все 700 рублей

срок 5 ноября

оплата WMR по факту, или Сбербанк

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$23
3 дня
Андрей отлично справился с поставленной задачей, продолжаем сотрудничество
Отличный работодатель. Все четко и понятно. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад