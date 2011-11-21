Требуется исполнитель для выполнения работы по строительной механике Задание прилагаю, последние цифры зачётной книжки 915 Срок выполнения работы - 4 ноября Указывайте стоимость вашу работы пожалуйста
Рефераты
Задание прикреплено
технология питания (введение в специальность)
цена за все 700 рублей
срок 5 ноября
оплата WMR по факту, или Сбербанк
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Горжилобмен срок завтра до 23-00Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить курсовую работу по теме: Педагогические возможности среды Moodle! Интересует: Цена, Сроки.Завершен14 лет назад
Дисциплина: Финансы Требования к работе: 45 стр. Литература: минимум 15 источников 2007-2011г.в. В работе 3 главы, разделенные на параграфы Сноски по тексту в квадратных скобках Антиплагиат: не менее 75% ...Закрыт14 лет назад
ТЕМА: розробити проект мучного цеху "Вареничной" на 50 мисць. (извените за ошибки у меня нет украинского ) план у меня есть, работа простая там все расписано что и как делать( в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Учебная дисиплина "Строительство" Вид работы "Диплом" Тема работы "организация движения на улицах Новорязанское шоссе и Маршала Полубоярова с устройством подземной парковки" Содержание работы "Имею все необходимые чертежи и ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Прикладная информатика в экономике Дипломная работа. Срок - 21 день.Завершен14 лет назад
Нужна курсовая работа по экономике и управлению на предприятии АПК. Тема - «Организация производства, переработки и реализации рыбы» Предприятие - рыбхоз. Есть годовые отчеты, по запросу пришлю нужные формы отчетности (с ними ...Завершен14 лет назад
Нужен реферат по правоведению. Тема: Рассмотрение хозяйственных споров предприятий Арбитражными судами. План: а) Система органов арбитражного суда и их компетенция; б) Стороны арбитражного суда; в) Подведомственность хозяйственных споров Арбитражному ...Завершен14 лет назад
Нужна курсовая работа по комплексному анализу хозяйственной деятельности. Данные можно брать любой организации, но название организации должно быть именно ООО «Елена» Курсовую работу выполнять строго по шаблону курсовой работы ...Завершен14 лет назад