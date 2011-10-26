Курсовая работа

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Закрыт8 заявок260 просмотров

Дисциплина: Финансы

Требования к работе: 45 стр.

Литература: минимум 15 источников 2007-2011г.в.

В работе 3 главы, разделенные на параграфы

Сноски по тексту в квадратных скобках

Антиплагиат: не менее 75%

В работе нужна только теория.

Стоимость 650 руб.

Оплата - после показа работы преподавателю

14 лет назад
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$22
3 дня

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад