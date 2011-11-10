Курсовая по информатике

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Завершен3 заявки170 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо выполнить курсовую работу по теме: Педагогические возможности среды Moodle!

Интересует:

Цена,

Сроки.

14 лет назад
elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

natali_kopt
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Наталья - ответственный исполнитель. Курсовую выполнила в срок, качественно. Довольна сотрудничеством. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

natali_kopt
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад