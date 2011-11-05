Строительная механика

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Завершен2 заявки136 просмотров

Требуется исполнитель для выполнения работы по строительной механике

Задание прилагаю, последние цифры зачётной книжки 915

Срок выполнения работы - 4 ноября

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14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$75
7 дней
Игорь оправдал все те положительные отзывы, что имеются о нем на сайте, на все 100%. Четкое по срокам выполнение задания, всегда на связи, никаких заминок и очень ответственный подход к делу. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад