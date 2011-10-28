Курсовая по праву

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Завершен11 заявок177 просмотров

Тема: "Основные направления деятельности ООН в развитии международного права"

25 - 30стр, антиплагиат 85 %

Срок до 2 ноября.

Жду предложений по цене.

14 лет назад
ihkarhi
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

diana-stp
Диана 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва(-2)
14 лет назад
$20
3 дня
Спасибо Диане за качественную (антиплагиат 89%!) и оперативную работу! Обязательно обращусь еще.
Приятно работать с человеком, знающим свое дело. Спасибо!

Заявки фрилансеров

diana-stp
Диана 
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва(-2)
14 лет назад