Электрические системы и сети (укр.)

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Электрические системы и сети

Курсовой проект

Задание прилагаю. Есть пример выполнения.

Язык написания - украинский

Уважаемые посредники, прошу прощения рассматриваю только заявки авторов. Всем удачи!

14 лет назад
trujenik
Бинеева 
53 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров