Дипломная работа

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Закрыт1 заявка177 просмотров

Тема : "Проектирование многофункционального комплекса площадью 15 000 м2 "

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (Генплан)

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Раздел 5 "Проект организации строительства"

объем 100 листов

14 лет назад
berqt
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14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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