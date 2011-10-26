Тема дипломной работы Развитие системы потребительского кредита в России: проблемы и пути их решения Введение, первую главу нужно к 1 ноября 2011 г. Антиплагиат 75-95% ...
Дипломная по менеджменту в мед. учреждении
Тема дипломной работы
Совершенствование системы управления финансами в медицинской организации и ее оценка ГУЗ"Центр им. Аваева"
Методичка есть. Скину на почту. Данных предприятия нет
Антиплагит 75-90%
Первая глава нужна – 3 ноября
Весь диплом нужен к 15 ноября
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