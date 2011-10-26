Дипломная по менеджменту в мед. учреждении

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Тема дипломной работы

Совершенствование системы управления финансами в медицинской организации и ее оценка ГУЗ"Центр им. Аваева"

Методичка есть. Скину на почту. Данных предприятия нет

Антиплагит 75-90%

Первая глава нужна – 3 ноября

Весь диплом нужен к 15 ноября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров