Предмет международная коммерческая деятельность

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Завершен5 заявок215 просмотров

Предмет международная коммерческая деятельность

30-35 страниц

Роль типовых контрактов в мировой торговле

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Мария хорошо выполнила работу, разобралась в предмете. Рекомендую.
Дарья отличный понимающий заказчик. Всегда на связи и готова помочь. Оплата даже раньше срока!

Заявки фрилансеров

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад