Разработка четырехступенчатой коробки передач

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Нужно выполнить курсовой проект с чертежами по теме : Разработка четырехступенчатой коробки передач легкового автомобиля. Задание и методичка в файле. Чертежи можно в черновом варианте на А1, т.к. в дальнейшем буду перерисовывать от руки

14 лет назад
syzstudent
Анастасия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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