Курсовая по базам данных

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Нужна курсовая по базам данных. Тема: Супермаркет. Срок - завтра до обеда. Нужна сама БД, например в Access. Цена - 500 р.

14 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров