Понятие денежного оборота и его роль 30-35 страниц Нужен план для утверждения
Реферат по стоматологии
Предмет, дисциплина: биохимия
Тема работы: Причины и особенности возникновения кариеса молочных зубов. Профилактические меры
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 20 стр.
Срок выполнения: 3-4 дня
Антиплагиат не меньше 65%
В работе обязательно наличие биохимических реакций, указать какие реакции обмена нарушаются у матери при
беременности и как это отражается на состоянии зубов ребенка.
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