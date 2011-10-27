Реферат по стоматологии

Предмет, дисциплина: биохимия

Тема работы: Причины и особенности возникновения кариеса молочных зубов. Профилактические меры

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 20 стр.

Срок выполнения: 3-4 дня

Антиплагиат не меньше 65%

В работе обязательно наличие биохимических реакций, указать какие реакции обмена нарушаются у матери при

беременности и как это отражается на состоянии зубов ребенка.

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