Курсовой проект.

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КП Проектирование центральных и периферийных устройств. Есть выполненный кп и рецензия на него: Рецензия на курсовую работу Проектирование центральных и периферийных устройств.

Замечания: 1.Расскажите назначения флагов F1-F6? 2.

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14 лет назад
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Виктория 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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