Реферат на одну из тем (на украинском языке)

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Темы (любую тему на выбор):

1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на підприємствах харчової і переробної промисловості.

2. Безпечна експлуатація електроустановок на підприємствах харчової і переробної промисловості.

3. Вимоги безпеки до технологічного обладнання та утримання робочих місць на підприємствах харчової промисловості.

4. Промислова безпека на підприємствах по зберіганню і переробці зерна

5. Основні вимоги безпеки праці в морських рибних портах.

6. Охорона праці працівників підприємств спиртової промисловості. Один из етих рефератов.

10-15 страниц, 14 шрифт, Verdana, 1.5 интервал, отступы 2 см от краев листа

14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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