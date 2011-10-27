Понятие денежного оборота и его роль 30-35 страниц Нужен план для утверждения
Реферат на одну из тем (на украинском языке)
Темы (любую тему на выбор):
1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на підприємствах харчової і переробної промисловості.
2. Безпечна експлуатація електроустановок на підприємствах харчової і переробної промисловості.
3. Вимоги безпеки до технологічного обладнання та утримання робочих місць на підприємствах харчової промисловості.
4. Промислова безпека на підприємствах по зберіганню і переробці зерна
5. Основні вимоги безпеки праці в морських рибних портах.
6. Охорона праці працівників підприємств спиртової промисловості. Один из етих рефератов.
10-15 страниц, 14 шрифт, Verdana, 1.5 интервал, отступы 2 см от краев листа
Заявки фрилансеров
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