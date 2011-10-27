Отчет по практике документоведение

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Учебное заведение: РГППУ

Факультет: ИСП

Предмет, дисциплина: Документоведение и документационное обеспечение управления

Организация ООО "Бункер"

Тема работы: отчет об учебной практике по курсу "Документоведение"

Содержание: Теория+практика

Объем работы: по усмотрению

Срок выполнения: 5-6 дней

Особое внимание на приложения, которые указаны в отчете (копии документов, бланков).

Нужно составить документы учреждения (или предоставить копии/сканы уже имеющихся), описать организац. документы учреждения, нормативно-метод. документы, изучение особенностей оформления управленческих документов, анализ бланков.

К отчету предоставить дневник практики (без дат), характеристику-отзыв, календарный план

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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