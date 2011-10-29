Нужен реферат по экономике природопользования. Тема: «Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды" В работе нужно упомянуть конкретное предприятие - КГМК (Кольская горно-металлургическая компания). 15-22 страниц. 14 шрифт, полуторный ...
Реферат по педагогике и психологии
Нужен реферат по педагогике и психологии.
План.
1. Психологические знания в античном мире.
2. Теория и практика государственного общественного управления образованием.
Введение (общее на два вопроса), заключение - чем эта информация может помочь специалистам.
Объем - до 25 страниц.
14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Указывайте цены и сроки.
Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен реферат по системам современных технологий. План. 1. Экологическая безопасность технологий. Малоотходные, безотходные и замкнутые по реагентам технологии. 2. Цветные металлы, сплавы и основы их производства. Вторичная металлургия цветных ...Завершен14 лет назад
Нужен реферат по экономической теории. Тема: "Природа стоимости, ценности и цены" Объем - 15 листов, с введением и заключением. 14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman. ...Завершен14 лет назад
- $50
задание прикреплено реферат-срок до 5 ноября остальное к 10 ноября цена за все 1500 рублей на карту сбербанкаЗавершен14 лет назад
- $20
Химия задание отправлено цена 600 рублей WMR срок не позднее 7 ноябряЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить несколько заданий по истории немецкого языка. 1. Lesen Sie den Text und ubersetzen Sie ihn ins moderne Deutsche. Uuard tho gitan in then tagun, framquam ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить курсовой проект с чертежами по теме : Разработка четырехступенчатой коробки передач легкового автомобиля. Задание и методичка в файле. Чертежи можно в черновом варианте на А1, т.к. в дальнейшем буду перерисовывать от рукиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Учебное заведение: РГППУ Факультет: ИСП Предмет, дисциплина: Документоведение и документационное обеспечение управления Организация ООО "Бункер" Тема работы: отчет об учебной практике по курсу "Документоведение" Содержание: Теория+практика Объем работы: по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна курсовая по базам данных. Тема: Супермаркет. Срок - завтра до обеда. Нужна сама БД, например в Access. Цена - 500 р.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
50 тем на выбор. Темы очень простые, но раскрыть сущность выбранной тематики нужно в полном объеме! Объем: 8-10л. Срок на работу: 2-3 дня. Бюджет: 250р. Оплата по факту через Web Money или ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад