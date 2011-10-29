Реферат по педагогике и психологии

Нужно выполнить курсовой проект с чертежами по теме : Разработка четырехступенчатой коробки передач легкового автомобиля. Задание и методичка в файле. Чертежи можно в черновом варианте на А1, т.к. в дальнейшем буду перерисовывать от руки