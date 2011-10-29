Реферат по педагогике и психологии

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Завершен11 заявок208 просмотров

Нужен реферат по педагогике и психологии.

План.

1. Психологические знания в античном мире.

2. Теория и практика государственного общественного управления образованием.

Введение (общее на два вопроса), заключение - чем эта информация может помочь специалистам.

Объем - до 25 страниц.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Татьяна очень быстро (за полдня) сделала реферат, высокого качества. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую всем и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень ответственный, корректный и порядочный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Осталась довольна сотрудничеством! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад