Экономика. Приватно для М.Чуйковой

$50
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Завершен1 заявка112 просмотров

задание прикреплено

реферат-срок до 5 ноября

остальное к 10 ноября

цена за все 1500 рублей на карту сбербанка

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очередной удачно завершенный проект! Спасибо Елене!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад