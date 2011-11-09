Реферат по экономике природопользования

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок122 просмотра

Нужен реферат по экономике природопользования.

Тема: «Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды"

В работе нужно упомянуть конкретное предприятие - КГМК (Кольская горно-металлургическая компания).

15-22 страниц.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Большое спасибо Ольге за качественную работу! Работа выполнена на хорошем уровне, точно в срок. Желаю удачи и многих успешных проектов!
Мои рекомендации Артему как порядочному исполнителю. Обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад