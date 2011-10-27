Курсовая по статистике

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Статистико-экономический анализ товарооборота продукции общественного питания

План работы.

Введение.

1.Основные категориитоварооборота,используемые ан предприятиях общественного питания, их расчет.

2.Структура товарооборота общественного питания.

3.Выявл6ение тенденции развития товарооборота методом аналитического сглаживания.

4Анализ товарооборота индексным методом в целом. в том числе по факторам(физического объема. цен и торговой наценки).

5.Расчитайте индекс качества блюд.

6.Выявите тесноту корреляционной связи между ценой и товарооборотом.

7.Общие выводы и предложения.

Список используемой литературы.

Срок 2 ноября

14 лет назад
darya963
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14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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