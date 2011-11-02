Реферат по концепции современного естествознания

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Завершен11 заявок225 просмотров

Нужен реферат по концепции современного естествознания.

Тема - "Античная наука. Возникновение первых научных программ."

План: введение, основная часть, заключение.

Объем – 25 стр.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Указывайте цены и сроки.

Оплата - Яндекс.Деньги в течение 1-2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебную и научную литературу, никаких готовых работ!

14 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$13
3 дня
Спасибо за грамотную работу. Получил точно в срок, качеством доволен.
Понравилось сотрудничать с Артемом. Ответственность, четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
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