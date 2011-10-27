Дипломная работа по русской литературе

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Дипломная работа

Дисциплина - Русская литература 20 век

Тема: «Сравнительная характеристика классического детектива и романов цикла «Провинциальный детектив»

Задача автора: Выявить признаки классического детектива и посмотреть,

насколько романы цикла «Провинциальный детектив», отличаются от него.

Для этого нужна будет теория детектива.

Пожелания: побольше сносок (ссылок) цитат, литературы

примерный план ( можно добавить 1 пункт):

1. Признаки классического детектива

2. История детектива

3. Феномен появления романов цикла «Провинциальный детектив»

4. Поэтика «фандоринского цикла»

5. Эраст Фандорин - человек, герой, бренд нашего времени

6. Сравнительный анализ главного героя «Провинциального детектива» и героев классических романов мастеров детектива.

7. Эпилог: Прогноз «долгоживучести» романов классического детектива и серии «Провинциальный детектив»

Автор дает такие ссылки :

Признаки классического детектива - http://www.impossible-crimes.ru/Forum/viewtopic.php?p=6043

Об Акунине - http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4247&Itemid=1849

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14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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