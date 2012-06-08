Исследование модели WiMax(802.16-2004) в Simulink (Matlab). Готовая модель уже имеется в библиотеке Simulink. Кое какие наметки уже имеются, если заинтересует передам. Выглядеть все примерно должно в виде лабораторной/практической работы. СРОЧНО!!
Реферат
Реферат на тему "Анализ кредитно-денежной системы Испании"
Примерный план следующий:
1.Теория -школы.макроэкономическая политика,роль цб. и др.
2. Сам анализ системы. +независимость от госуд-ва,связь с мин.фином. Функции цб, структура банков-кол-во,формы собственности.
3. Анализ денеж.-кред.политики. -связь с ввп, экспортом и с импортом. Указать денежный агрегат.
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Интересует цена и срок.
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