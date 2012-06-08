Реферат

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Реферат на тему "Анализ кредитно-денежной системы Испании"

Примерный план следующий:

1.Теория -школы.макроэкономическая политика,роль цб. и др.

2. Сам анализ системы. +независимость от госуд-ва,связь с мин.фином. Функции цб, структура банков-кол-во,формы собственности.

3. Анализ денеж.-кред.политики. -связь с ввп, экспортом и с импортом. Указать денежный агрегат.

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Интересует цена и срок.

13 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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