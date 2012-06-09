Тема-Ускоренная аммортизация капитала предприятия,опыт различных стран срок 13 июня план есть
Дипломная по психологии (доработка практич. части)
Добрый день!
Есть практическая часть дипломной работы, в ней 4 проработанные методики (просчитанные, проанализированные). Необходимо дополнить материал - посчитать различия по Стьюденту или Манна-Уитни.
Срок - сутки (до вечера 9.06.2012).
Материал к которому нужно все добавить - в прикреплении (только чтение).
Файл доступный для редактирования предоставлю исполнителю.
Если что-то еще нужно для работы или есть вопросы - пишите в ЛС или в проект, ICQ, Skype.
Жду заявок с указанием стоимости.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
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