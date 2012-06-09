Дипломная по психологии (доработка практич. части)

Добрый день!

Есть практическая часть дипломной работы, в ней 4 проработанные методики (просчитанные, проанализированные). Необходимо дополнить материал - посчитать различия по Стьюденту или Манна-Уитни.

Срок - сутки (до вечера 9.06.2012).

Материал к которому нужно все добавить - в прикреплении (только чтение).

Файл доступный для редактирования предоставлю исполнителю.

Если что-то еще нужно для работы или есть вопросы - пишите в ЛС или в проект, ICQ, Skype.

Жду заявок с указанием стоимости.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.