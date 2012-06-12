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Курсовая Базы данных FохPro
Тип: Курсовая работа
Предмет: Базы данных FохPro
Тема работы: База данных фyтболиcтов в FохPro
Требования к работе: не менее 25 таблиц в базе данных, все остальные требования к работе находятся в прикрепленном файле.
Количество страниц: от 30 и больше.
Крайний срок сдачи: 12.06.2012
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