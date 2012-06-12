Курсовая Базы данных FохPro

Тип: Курсовая работа

Предмет: Базы данных FохPro

Тема работы: База данных фyтболиcтов в FохPro

Требования к работе: не менее 25 таблиц в базе данных, все остальные требования к работе находятся в прикрепленном файле.

Количество страниц: от 30 и больше.

Крайний срок сдачи: 12.06.2012