Курсовая Базы данных FохPro

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка127 просмотров

Тип: Курсовая работа

Предмет: Базы данных FохPro

Тема работы: База данных фyтболиcтов в FохPro

Требования к работе: не менее 25 таблиц в базе данных, все остальные требования к работе находятся в прикрепленном файле.

Количество страниц: от 30 и больше.

Крайний срок сдачи: 12.06.2012

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров