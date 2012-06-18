Отчет по бухучету

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка130 просмотров

Требуется сделать(точнее собрать их из просторов интернета) два отчета по бухгалтерскому учету(преддипломная и дилолмная практика) которые прорходилисьв сельхоз предприятии.

Методички скину в личку по запросу.

срок до 9 июня

13 лет назад
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное данномй исполнителю, выполнил все в кратчайшие сроки, качественно и быстро. Все рекомендую
Отличный заказчик! Работаем не первый раз и довольна сотрудничеством на все 100%! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад