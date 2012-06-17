Реферат по истории педагогики и образования

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Завершен6 заявок153 просмотра

Тема на выбор

1. Методика обучения истории в начале XXв.

2. Семинарские занятия.

3. Исторические документы и их виды.

анти плагиат - 50%

Объем 15-17 страниц,( из них введение, содержание, заключение, список литературы)

вообще нужно 2 реферата на любые 2 темы.

Отдам 2 -м разным авторам по одной теме.

срок - 12 июня.

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13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$13
4 дня
Отличная работа, сделанная даже раньше оговоренного срока! Спасибо и Продолжаем сотрудничать!
Полезное и приятное сотрудничество. Мои рекомендации. Обращайтесь еще!:)

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад