тема: Адвокат в гражданском процессе. 20-25 стр.
Реферат по истории педагогики и образования
Тема на выбор
1. Методика обучения истории в начале XXв.
2. Семинарские занятия.
3. Исторические документы и их виды.
анти плагиат - 50%
Объем 15-17 страниц,( из них введение, содержание, заключение, список литературы)
вообще нужно 2 реферата на любые 2 темы.
Отдам 2 -м разным авторам по одной теме.
срок - 12 июня.
Указывайте цену и срок!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить анализ финансовой отчетности по предоставленным балансам и отчетности. (структура капитала, оборачиваемость, ликвидность, точка безразличия, безубыточности, инвестиционной привлекательности, деловой активности и т.д.) Задание прилагаю. Данные отправлю на почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема-Особенности исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц Теория и практика Объем-35-40 стр Срок-10 дней Антиплагиат-нетРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
проект Для рыбной компании И.П.Гирин Только теоретическая часть к этому заданию. Объем - 50стр Срок - 15.06 Есть введение в котором обозначены цели и задачи, необходимые для рассмотрения в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Программа для работы с файлами и каталогами, программа на Delphi 7 и теоретическая часть 45-50 страниц не считая листинга программы. Теория оформляется согласно прилагаемому файлу Форма оформления дипломной работы1.docx. приложить презентацию по данной дипломной ...Закрыт13 лет назад
Доброго дня! Необходимо дополнить пояснительную записку к дипломному проекту на тему нейросетевого решения дифференциальных уравнений вводной теоретической частью. Необходимую литературу вышлю. Структуру разделов и краткое описание содержания предоставлю. Примерный объем - ...Завершен13 лет назад
тема творчества и свободы в романе Замятина " МЫ"Завершен13 лет назад
биография Жан-Жака Руссо ,о детстве немного о юности итд,его достижения и произведения..можно еще провалы в жизни. необходимо для подготовки устного выступления по темеЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется дописать диплом по программированию, БЖД и экономика есть, программу писать не нужно, необходимо к 08.06 предоставить хоть что-то, далее срок до 13.06. Тема: "Программа формирования шаблона анкет для интернет пользователей"Завершен13 лет назад
Предмет: Бухучет и аудит Тема: Учёт на забалансовых счетах Тип: курсовая Объем: 20 листов Срок: укажите возможный Пожелания: главное,чтобы была готова в срок. Тема моей курсовой работы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад