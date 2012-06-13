Тема "Организация документационного обеспечения в Правительстве Калининградской области (на примере Министерства образования Калининградской области)" Объем работы (стр) 45 страниц срок 14 июня
Дипломный проект по программированию
Требуется дописать диплом по программированию, БЖД и экономика есть, программу писать не нужно, необходимо к 08.06 предоставить хоть что-то, далее срок до 13.06.
Тема: "Программа формирования шаблона анкет для интернет пользователей"
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