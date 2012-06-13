Дипломный проект по программированию

$250
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Завершен3 заявки184 просмотра

Требуется дописать диплом по программированию, БЖД и экономика есть, программу писать не нужно, необходимо к 08.06 предоставить хоть что-то, далее срок до 13.06.

Тема: "Программа формирования шаблона анкет для интернет пользователей"

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$200
5 дней
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Отличный заказчик, четкое тз, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад