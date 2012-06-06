Срок выполнения 1 неделя
Создание структурных и функциональных схем
Необходимо разобраться в коде (PHP+MYSQL) и составить в визио соотвествующие функциональные и структурные схемы для последующей вставки в дипломную работу.
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