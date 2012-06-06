Создание структурных и функциональных схем

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо разобраться в коде (PHP+MYSQL) и составить в визио соотвествующие функциональные и структурные схемы для последующей вставки в дипломную работу.

MySQLPHP
13 лет назад
alex_slochenko
Слоченко 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров