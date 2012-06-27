Курсовая работа по бух. учету (СГА)

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Предлагаем Вам рассмотреть Заказ на курсовую работу по бух. учету.

Тема: Особенности бухгалтерского учета в торговле.

Структура работы -

1 глава -

Особенности бухучета в розничной и оптовой торговле . Особенности учета на предприятиях оптово-розничной торговли. Особенности учета тары. Инвентаризация и переоценка товаров, товарные потери .

2 глава -

Особенности учета на предприятиях общественного питания. Учет товаров на предприятиях общественного питания. Отражение операций по реализации покупных изделий и продукции собственного производства. Особенности учета состава издержек обращения. Учет скидки (накидки).

3 глава -

Учет издержек обращения, формирование финансового результата. Номенклатура статей издержек обращения и производства предприятий торговли и общественного питания. Формирование и учет товарооборота, дохода от продажи товаров, финансового результата работы предприятия торговли .

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Работа пишется для СГА, особо внимательно просим отнестись к требованиям к оформлению.

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