Курсовая работа по бух. учету (СГА)

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Завершен3 заявки168 просмотров

Здравствуйте,

Предлагаем Вам рассмотреть Заказ на курсовую работу по бух. учету.

Тема: Особенности бухгалтерского учета в торговле.

Структура работы -

1 глава -

Особенности бухучета в розничной и оптовой торговле . Особенности учета на предприятиях оптово-розничной торговли. Особенности учета тары. Инвентаризация и переоценка товаров, товарные потери .

2 глава -

Особенности учета на предприятиях общественного питания. Учет товаров на предприятиях общественного питания. Отражение операций по реализации покупных изделий и продукции собственного производства. Особенности учета состава издержек обращения. Учет скидки (накидки).

3 глава -

Учет издержек обращения, формирование финансового результата. Номенклатура статей издержек обращения и производства предприятий торговли и общественного питания. Формирование и учет товарооборота, дохода от продажи товаров, финансового результата работы предприятия торговли .

Ссылка для скачивания методического материала http://ifolder.ru/30514053

Работа пишется для СГА, особо внимательно просим отнестись к требованиям к оформлению.

Просим оценить указанную работу по стоимости и срокам выполнения.

Ждем Ваших предложений.

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
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Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранные исполнители

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$40
5 дней
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Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Заказанная работа не выслана в согласованный срок. Александр на наши сообщения не отвечает.

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад