Срок выполнения 1 неделя
Курсовая работа по бух. учету (СГА)
Здравствуйте,
Предлагаем Вам рассмотреть Заказ на курсовую работу по бух. учету.
Тема: Особенности бухгалтерского учета в торговле.
Структура работы -
1 глава -
Особенности бухучета в розничной и оптовой торговле . Особенности учета на предприятиях оптово-розничной торговли. Особенности учета тары. Инвентаризация и переоценка товаров, товарные потери .
2 глава -
Особенности учета на предприятиях общественного питания. Учет товаров на предприятиях общественного питания. Отражение операций по реализации покупных изделий и продукции собственного производства. Особенности учета состава издержек обращения. Учет скидки (накидки).
3 глава -
Учет издержек обращения, формирование финансового результата. Номенклатура статей издержек обращения и производства предприятий торговли и общественного питания. Формирование и учет товарооборота, дохода от продажи товаров, финансового результата работы предприятия торговли .
Ссылка для скачивания методического материала http://ifolder.ru/30514053
Работа пишется для СГА, особо внимательно просим отнестись к требованиям к оформлению.
Просим оценить указанную работу по стоимости и срокам выполнения.
Ждем Ваших предложений.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Тема :Организация системы управления рисками на предприятии (производстве) срок 12 июняРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая Роль бюджета государства 40-45 стр срок 8 июняРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
тема " Новейший институциональный подход: методологические основания" срок 10 июняЗавершен13 лет назад
Тема: Договор купли-продажи акций Объем работы (стр): 80 срок половины работы 15 июляЗавершен13 лет назад
Тема : Кредитные деривативы Объем работы (стр):35-40 срок 7 июняРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема Педагогические условия организации творческой деятельности детей с задержкой психического развития. объем 70-80 стр. срок 13-14 июняЗавершен13 лет назад
Тема Психологическое консультирование супругов Объем работы (стр) 45 стр срок 10 июняРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: База данных Тема работы: Peклама ювeлиpного мaгазина Количество страниц: 20-25 Срoк сдачи: 12-06-2012 Дополнительные требования: Работа выполняется в базе данных с расчетом в Excel задание прикрепленоРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: спocобы пepедачи инфopмации Тема работы: Выбор системы пеpeдачи дaнных мeжду двумя тepриториально yдaленных точек гopода на ocнове системы принятия (Meтоды анализа иepархии). Количество страниц: 30-40 Срoк сдачи: 14-06-2012 Дополнительные требования: План МАИ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад