Диплом по гражданскому праву

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Завершен8 заявок139 просмотров

Тема: Договор купли-продажи акций

Объем работы (стр): 80

срок половины работы 15 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$160
6 дней
Отличная дипломная работа! спасибо!
Замечательный заказчик оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад