Тема "Розничная торговля, ее значение для сбытовой политики фирмы" Работа состоит из двух частей: 1часть. Напишите методические подходы к исследованию выбранной проблемы: 2 часть. Примените материал к ...
Нужен реферат
Необходим реферат на основании английского текста. Имеется частичный его перевод.
Никакие другие источники не нужны.
Объем 10 стр.
Срок - 10.06
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