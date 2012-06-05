Нужен реферат

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходим реферат на основании английского текста. Имеется частичный его перевод.

Никакие другие источники не нужны.

Объем 10 стр.

Срок - 10.06

Предлагайте цены, пожалуйста.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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