Тема курсового проекта формулируется следующим образом: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы». Таким образом, учебно-методической целью КП является ознакомление с методиками расчета показателей перевозочной и эксплуатационной работы АТП. Задачами КП являются: ...
Курсовая по теории государства и права
Тема: право как мера свободы личности
2 Главы по 2-3 параграфа. Объем не более 30 стр, включая литературу.
Один параграф должен быть с учетом международного или зарубежного акцента (объемом достаточно 2-4 страницы)
Срок сдачи 8 июня.
Оригинальность текста 70% по сайту Антиплагиат.
Методичка в приложении
Цена 1000 руб
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