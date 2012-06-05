Курсовая по теории государства и права

Тема: право как мера свободы личности

2 Главы по 2-3 параграфа. Объем не более 30 стр, включая литературу.

Один параграф должен быть с учетом международного или зарубежного акцента (объемом достаточно 2-4 страницы)

Срок сдачи 8 июня.

Оригинальность текста 70% по сайту Антиплагиат.

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Цена 1000 руб