Курсовая по теории государства и права

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Закрыт4 заявки110 просмотров

Тема: право как мера свободы личности

2 Главы по 2-3 параграфа. Объем не более 30 стр, включая литературу.

Один параграф должен быть с учетом международного или зарубежного акцента (объемом достаточно 2-4 страницы)

Срок сдачи 8 июня.

Оригинальность текста 70% по сайту Антиплагиат.

Методичка в приложении

Цена 1000 руб

13 лет назад
Tatisya
45 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$34
4 дня

Заявки фрилансеров

Lan7
48 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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