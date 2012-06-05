Курсовая, автомобили и автомобильное хозяйство

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Тема курсового проекта формулируется следующим образом: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы». Таким образом, учебно-методической целью КП является ознакомление с методиками расчета показателей перевозочной и эксплуатационной работы АТП. Задачами КП являются:

1) расчет оптимальной структуры парка грузового АТП, обусловленной необходимостью наиболее точного соответствия грузоподъемности транспортных средств случайной величине размера партии груза;

2) расчет (имитационное моделирование) работы транспортной системы (взаимодействие транспортных и погрузочно-разгрузочных средств) как замкнутой системы массового обслуживания;

3) расчет комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы;

4) выполнение исследовательских расчетов (по индивидуальному заданию руководителя КП).

Порядок выполнения курсового проекта. Курсовой проект содержит следующие основные разделы:

1) расчет оптимальной структуры парка подвижного состава грузового автотранспортного предприятия

2) расчет работы пункта разгрузки методами теории массового обслуживания

3) расчет показателей перевозочной и эксплуатационной работы транспортной системы;

4) исследовательская часть: расчет динамики и устойчивости работы склада строительных материалов

Проект состоит из пояснительной записки объемом 30…40 страниц формата А4 и 2 листов графической части формата А1.

Методичку вышлю автору.

Жду предложений.

13 лет назад
spbob1988
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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