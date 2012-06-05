Модель управления в таможенных органах

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Курсовая работа

предмет: Таможенный менеджмент

тема: Модель управления в таможенных органах ( на примере теможни, таможенного поста, таможенного отдела)

требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах

кол-во источников 10–15

сноски: подстрочные

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
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Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад