Реферат Рынок ценных бумаг

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Закрыт7 заявок162 просмотра

Тема-Проблемы выпуска и оборота акций в РФ.

Объем-20-25 стр

Срок-6-7 дней

Антиплагиат-нет

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$17
2 дня

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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