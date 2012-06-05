Дипломная работа - срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки241 просмотр

менеджмент организации

тема: Проект мероприятий по повышению качества услуг ОАО "Пансионат с лечением Солнечная Поляна"

работа содержит: теория и практика

требования: согласно методическим указаниям, следовать предоставленному содержанию.

кол-во страниц: 90

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров