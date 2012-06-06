Добрый день! Необходимо сделать доклад по философии. Раскрыть следующие вопросы:

1. Древнегреческая философия, ее основные черты и этапы, представители.

2. Какие вы знаете функции философии, раскройтек их?

3. Чем законы природы отличаются от законов общества?

4. Как вы понимаете выражение: "Философия - это жизнь, а жизнь это - философия"?

5. Согласно Фейербаху общественное развитие определяет категория:

1)мышление

2)любовь

3)самосознание нации

4)долг

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Работа не сложная. В основном все можно взять в интеренете, только отредактировать и взять нужное. Срок завтра до вечера. Приаритет при выборе исполнителя - цена