Курсовая работа по товарной номенклатуре ВЭД.

Тема: Проблемы контроля классификационного кода лекарственных растений в соответствии с ТН ВЭД ТС.

С практической частью.

Нужно пользоваться последними выпусками изданий и законов.

Объем: от 30 стр.

Срок: неделя

Прошу обратить внимание на этот проект только тех фрилансеров, которые реально смогут выполнить его хорошо и в срок. Давайте не будем тратить время свое и мое и подводить заказчика!!!