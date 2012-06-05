Курсовая работа по товарной номенклатуре ВЭД

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Курсовая работа по товарной номенклатуре ВЭД.

Тема: Проблемы контроля классификационного кода лекарственных растений в соответствии с ТН ВЭД ТС.

С практической частью.

Нужно пользоваться последними выпусками изданий и законов.

Объем: от 30 стр.

Срок: неделя

Прошу обратить внимание на этот проект только тех фрилансеров, которые реально смогут выполнить его хорошо и в срок. Давайте не будем тратить время свое и мое и подводить заказчика!!!

13 лет назад
otl5ru
Марина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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