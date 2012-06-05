Тема-Проблемы выпуска и оборота акций в РФ. Объем-20-25 стр Срок-6-7 дней Антиплагиат-нет
Таможенный менеджмент-2
Курсовая работа
предмет: Таможенный менеджмент
тема: Управление деятельностью таможенных органов на основе системного подхода ( на примере таможни, таможенного отдела, таможенного поста)
требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах
кол-во источников 10–15
сноски: подстрочные
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