Таможенный менеджмент-2

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Курсовая работа

предмет: Таможенный менеджмент

тема: Управление деятельностью таможенных органов на основе системного подхода ( на примере таможни, таможенного отдела, таможенного поста)

требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах

кол-во источников 10–15

сноски: подстрочные

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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