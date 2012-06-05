Планирование численности и состава персонала

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок118 просмотров

Курсовая: Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава персонала

Объем работы: 25 страниц

Название учебного заведения: МГУПечати

Детали: Работу надо написать на примере предприятия печати, издательства и т.п.. Необходимо сделать расчеты соответствующих показателей, взять отчетность за 2 года.

В файле методические рекомендации.

13 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Таможенный менеджмент-3

    Курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Информационное обеспечение управления деятельностью таможенных органов требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах кол-во источников 10–15 сноски: подстрочные

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Таможенный менеджмент-2

    Курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Управление деятельностью таможенных органов на основе системного подхода ( на примере таможни, таможенного отдела, таможенного поста) требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модель управления в таможенных органах

    Курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Модель управления в таможенных органах ( на примере теможни, таможенного поста, таможенного отдела) требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах кол-во ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по товарной номенклатуре ВЭД

    Курсовая работа по товарной номенклатуре ВЭД. Тема: Проблемы контроля классификационного кода лекарственных растений в соответствии с ТН ВЭД ТС. С практической частью. Нужно пользоваться последними выпусками изданий и законов. Объем: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доклад по философии.

    $10

    Добрый день! Необходимо сделать доклад по философии. Раскрыть следующие вопросы: 1. Древнегреческая философия, ее основные черты и этапы, представители. 2. Какие вы знаете функции философии, раскройтек их? 3. Чем законы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дипломная по рекламе

    Вид работы: Дипломная Предмет: Реклама Тема работы: Bыcтaвочная дeятeльность как инстpyмент пpoдвижения пpoдукта Количество страниц: 60–80 Срoк: 10–06–2012 Дополнительные требования: Есть методичка и есть пример ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая - таможенный менеджмент

    курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Организация управления деятельностью таможенных органов требования: Источники новые, 2011 года. На примере Таможни, таможенных постов, отделов. Сравнение РТУ (Региональное таможенное ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа - срочно

    менеджмент организации тема: Проект мероприятий по повышению качества услуг ОАО "Пансионат с лечением Солнечная Поляна" работа содержит: теория и практика требования: согласно методическим указаниям, следовать предоставленному содержанию. кол-во страниц: 90

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад